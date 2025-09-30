Youth League l’Atalanta cade ancora | a Caravaggio fa festa il Brugge 0-2
Caravaggio. Dopo il tonfo di Parigi, l’ Atalanta Under 19 guidata da Bosi paga nuovamente dazio in Europa incassando la seconda sconfitta consecutiva nella fase campionato della Youth League: i nerazzurri sono stati infatti sconfitti per 2-0 dal Brugge e dopo due gare si ritrovano ancora fermi al palo. La prima grande occasione per l’Atalanta matura alle porte della mezz’ora di gioco: calcio d’angolo pennellato da Gerard Luiz per il blitz di Cakolli che di testa esalta i riflessi di Vanden Driessche. Il numero 9 nerazzurro si fa murare anche la successiva conclusione verso la porta belga, ma sul ribaltamento di fronte il Brugge architetta un contropiede letale, finalizzato in goal dal diagonale chirurgico di Bisiwu che stappa la partita all’imbocco del quarto d’ora che precede l’intervallo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
I ragazzi sono arrivati a Caravaggio per la gara di @UEFAMensYouth The boys are here in Caravaggio for our home debut in UEFA Youth League #AtalantaBrugge #UYL #GoAtalantaGo
La prima in casa di UEFA Youth League! Club Brugge | MD2 Stadio comunale - Caravaggio ? 14:00 CEST #AtalantaBrugge #UYL #GoAtalantaGo
