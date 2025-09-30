annuncio della seconda stagione di “georgie e mandy’s first marriage”. La serie televisiva “Georgie e Mandy’s First Marriage” si prepara a tornare con una seconda stagione, confermando il suo successo tra gli appassionati di sitcom multi-camera. La produzione, che ruota attorno alla vita dei giovani sposi Georgie Cooper e Mandy MacAllister, continua a intrattenere il pubblico con nuovi episodi ricchi di colpi di scena e personaggi noti del panorama televisivo. partecipazioni speciali e ritorni nel cast. novità e ritorni nella seconda stagione. Durante un evento al LA Comic-Con, il showrunner Steven Molaro ha condiviso dettagli sui membri del cast che prenderanno parte alle nuove puntate. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Young Sheldon e Big Bang Theory tornano con la stagione 2 di Georgie e Mandy