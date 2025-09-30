Yildiz sarà titolare in Villarreal Juve? Arrivato l’annuncio di Tudor in conferenza stampa | si inizia a delineare la possibile formazione

Yildiz sarà titolare in Villarreal Juve? Le dichiarazioni di Tudor in vista del match di Champions League: ecco cosa ha detto. Nessun caso stanchezza per Kenan Yildiz. Alla vigilia della fondamentale trasferta di Champions League contro il Villarreal, l’allenatore della Juventus, Igor Tudor, ha spento sul nascere ogni dubbio sulle condizioni fisiche del suo numero 10, confermandone la presenza in campo dal primo minuto. Il talento turco, apparso meno brillante del solito contro l’Atalanta, è stato difeso a spada tratta dal suo tecnico. PAROLE – «Gioca, non c’è nessuna stanchezza. Con l’Atalanta la squadra ha corso 122 chilometri, su alti livelli». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

