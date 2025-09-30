Yildiz in panchina? Opzione da non escludere in vista di Villarreal Juve | gli aggiornamenti e i possibili scenari per la sfida di Champions

Yildiz ha bisogno di riposo: dopo la prova opaca con l’Atalanta, il tecnico bianconero sta valutando se concedergli un turno di pausa in Champions. Un talento immenso, ma anche un giocatore spremuto. In casa Juventus tiene banco il grande dilemma legato a Kenan Yildiz. Il gioiello turco, leader tecnico indiscusso della squadra di Igor Tudor, sta iniziando a mostrare i primi, fisiologici segni di stanchezza. Come riportato dal Corriere dello Sport, la sua prestazione contro l’ Atalanta è stata quella di un giocatore «apparso in riserva», una situazione che spinge il tecnico a una profonda riflessione in vista della cruciale sfida di Champions League di domani contro il Villarreal. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

