Yildiz impressiona con la Juve: tutti gli aggiornamenti sul futuro del 10 bianconero, ecco l’indiscrezione. Le sue prestazioni scintillanti hanno acceso i radar di tutta Europa. Kenan Yildiz, il gioiello della Juventus, è finito nel mirino delle big di Premier League. Come riportato dal portale spagnolo Fichajes.net, Manchester United e Chelsea avrebbero messo il fantasista turco in cima alla loro lista dei desideri, ma la risposta del club bianconero è stata, e sarà, un “no” secco e irremovibile. Sulle tracce del talento classe 2005 ci sarebbero diversi top club, ma a fare più sul serio, secondo le indiscrezioni, sarebbero i Red Devils. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz impressiona con la Juve: ci sono gli occhi puntati di un top club di Premier League ma per i bianconeri è incedibile. Risposta netta, cosa succede per il futuro