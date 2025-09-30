Yildiz impressiona con la Juve | ci sono gli occhi puntati di un top club di Premier League ma per i bianconeri è incedibile Risposta netta cosa succede per il futuro
Yildiz impressiona con la Juve: tutti gli aggiornamenti sul futuro del 10 bianconero, ecco l’indiscrezione. Le sue prestazioni scintillanti hanno acceso i radar di tutta Europa. Kenan Yildiz, il gioiello della Juventus, è finito nel mirino delle big di Premier League. Come riportato dal portale spagnolo Fichajes.net, Manchester United e Chelsea avrebbero messo il fantasista turco in cima alla loro lista dei desideri, ma la risposta del club bianconero è stata, e sarà, un “no” secco e irremovibile. Sulle tracce del talento classe 2005 ci sarebbero diversi top club, ma a fare più sul serio, secondo le indiscrezioni, sarebbero i Red Devils. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: yildiz - impressiona
Yildiz ha una facilitá di calcio, con entrambi i piedi e da ogni posizione, assurda Ma la cosa che impressiona è la cattiveria che c’è in ogni singola giocata - X Vai su X
L'opinionista di Sky parla del Napoli ed esalta il mercato della Juve per aver preso Yildiz a zero tre anni fa - facebook.com Vai su Facebook
Tudor, la scelta su Yildiz e la Juve degli attaccanti: “I tre insieme? Spero non succeda mai" - Nemmeno il tempo di raccogliere le idee e valutare quanto fatto nell'ultima gara che la Juventus è già pronta a immergersi in una nuova partita. Riporta tuttosport.com
Yildiz Juve, nessuno come te in Serie A: numeri impressionanti da inizio marzo ad oggi, e nelle ultime 5 partite… Il dato record del dieci bianconero - Qual è il dato riguardante il numero 10 turco Un’esplosione di talento, una crescita inarrestabile. Scrive juventusnews24.com