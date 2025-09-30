Yakuza kiwami 3 virtua fighter 5 e sonic racing | novità sega 2025 da non perdere

Il panorama videoludico si prepara a ricevere una serie di novità per il 2025, con titoli che uniscono la nostalgia delle vecchie glorie a innovazioni tecniche e di gameplay. Tra le uscite più attese ci sono remaster e remake di classici del passato, affiancati da nuove esperienze che mirano a coinvolgere sia i fan storici che le nuove generazioni di giocatori. le prossime uscite di sega nel 2025: rievocazioni dei classici e novità. revisione dei titoli storici della serie yakuza. Tra le produzioni più interessanti previste per il prossimo anno spiccano Yakuza Kiwami 3 e Dark Ties. Questi titoli rappresentano un ritorno alle origini della saga, rivisitando in chiave moderna un capitolo del 2009. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Yakuza kiwami 3, virtua fighter 5 e sonic racing: novità sega 2025 da non perdere

In questa notizia si parla di: yakuza - kiwami

