Yakuza kiwami 3 virtua fighter 5 e sonic racing | novità sega 2025 da non perdere

30 set 2025

Il panorama videoludico si prepara a ricevere una serie di novità per il 2025, con titoli che uniscono la nostalgia delle vecchie glorie a innovazioni tecniche e di gameplay. Tra le uscite più attese ci sono remaster e remake di classici del passato, affiancati da nuove esperienze che mirano a coinvolgere sia i fan storici che le nuove generazioni di giocatori. le prossime uscite di sega nel 2025: rievocazioni dei classici e novità. revisione dei titoli storici della serie yakuza. Tra le produzioni più interessanti previste per il prossimo anno spiccano Yakuza Kiwami 3 e Dark Ties. Questi titoli rappresentano un ritorno alle origini della saga, rivisitando in chiave moderna un capitolo del 2009. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

