XXV Premio Napoli Cultural Classic | la cerimonia nella Sala dei Baroni il 4 ottobre

La venticinquesima edizione del Premio Napoli Cultural Classic si svolgerà nella suggestiva cornice della Sala dei Baroni al Maschio Angioino, un appuntamento che celebra personalità distintesi nei campi dell' arte, della cultura e dell' impegno sociale, nel segno del volontariato culturale e del sostegno ai progetti per giovani artisti e studiosi. La manifestazione confermerà il suo carattere istituzionale e civile attraverso una cerimonia che unirà premiazioni, musica e una riflessione sulle forme contemporanee dell'espressione artistica. Direzione artistica, regia e conduzione.

