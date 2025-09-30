Xi | invita a proseguire con determinazione promozione di modernizzazione cinese
Oggi il presidente Xi Jinping ha invitato la nazione a continuare a lavorare duramente e a proseguire con determinazione la promozione della modernizzazione cinese. Xi, anche segretario generale del Comitato centrale del Partito comunista cinese e presidente della Commissione militare centrale, ha formulato queste osservazioni durante un ricevimento tenutosi nella Grande sala del popolo a Pechino per celebrare il 76mo anniversario della fondazione della Repubblica popolare cinese. La Giornata nazionale della Cina si celebrera’ domani primo ottobre. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
