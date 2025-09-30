Nel corso del Tokyo Game Show 2025, Sarah Bond ha rilasciato dichiarazioni cruciali sul futuro di Xbox e del suo servizio di punta, Xbox Game Pass. Per anni si è discusso della sostenibilità del modello in abbonamento, ma la presidente ha sgomberato ogni dubbio: il servizio non solo è sostenibile, ma nell’anno fiscale 2024 ha toccato i 5 miliardi di dollari di entrate, il massimo mai registrato. Un risultato che conferma il ruolo centrale di Game Pass nella strategia Microsoft, portando benefici anche agli sviluppatori, che oggi ricevono compensi più alti grazie alla crescita della piattaforma. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Xbox Game Pass è redditizio ed ha generato entrate record, Sarah Bond parla del futuro di Xbox