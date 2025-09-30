Xabi Alonso manda già un messaggio chiaro | Volevamo partire bene in Champions ora pensiamo alla prossima sfida contro la Juventus
Xabi Alonso, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Kairat Almaty. In conferenza stampa dopo la vittoria del suo Real Madrid contro il Kairat Almaty, Xabi Alonso ha già proiettato lo sguardo alla prossima partita contro la Juventus in Champions League. VITTORIA – «Volevamo partire bene in questa competizione e segnare quando le occasioni si presentano. Obiettivo centrato, i giocatori hanno mostrato serietà. Ora pensiamo al Villarreal e alla prossima sfida contro la Juventus». MBAPPE ‘ – « È decisivo praticamente in tutte le partite, clinico davanti alla porta e influente in tutto il gioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: xabi - alonso
Real Madrid-Osasuna (martedì 19 agosto 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Debutto felice per i Blancos di Xabi Alonso?
L’obiettivo controverso di Mbappe mette gli uomini di Xabi Alonso
Formazioni ufficiali PSG Real Madrid: le scelte di Luis Enrique e Xabi Alonso
Fede Valverde is RESTED by Xabi Alonso for tonight's game. - X Vai su X
Real Madrid, il tonfo nel derby costringe a rivedere lo stato attuale del progetto Xabi Alonso (Valdano) Ai microfoni di Movistar Plus +: «È tornato in vita quel mostro di quando si andava in casa del Barcellona - o lo si ospitava - e si prendevano quattro gol» http - facebook.com Vai su Facebook
Xabi Alonso: "El árbitro es el que manda" - Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, no quiso entrar en demasiadas polémicas después de que el colegiado del encuentro disputado este sábado en el Bernabéu ante el Mallorca, el murciano José María ... Lo riporta mundodeportivo.com
Juventus, Xabi Alonso lo manda via: arriva dal Real - Spunta il nuovo intreccio con il Real Madrid per un nuovo affare in casa Juventus: può arrivare subito Una voglia immensa di competere con ... Da calciomercato.it