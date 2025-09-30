Xabi Alonso, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Kairat Almaty. In conferenza stampa dopo la vittoria del suo Real Madrid contro il Kairat Almaty, Xabi Alonso ha già proiettato lo sguardo alla prossima partita contro la Juventus in Champions League. VITTORIA – «Volevamo partire bene in questa competizione e segnare quando le occasioni si presentano. Obiettivo centrato, i giocatori hanno mostrato serietà. Ora pensiamo al Villarreal e alla prossima sfida contro la Juventus». MBAPPE ‘ – « È decisivo praticamente in tutte le partite, clinico davanti alla porta e influente in tutto il gioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Xabi Alonso manda già un messaggio chiaro: «Volevamo partire bene in Champions, ora pensiamo alla prossima sfida contro la Juventus»