WWE | Si arricchisce la card di Crown Jewel ufficiale un tag team match
La WWE ha confermato durante l’ultima puntata di Raw che IYO SKY e Rhea Ripley faranno coppia l’11 ottobre a Perth, in Australia, per affrontare le Kabuki Warriors a Crown Jewel. L’annuncio arriva dopo il tradimento della scorsa settimana, quando Asuka e Kairi Sane hanno voltato le spalle alla loro ex compagna di stable. Tutta la tensione dell’opening di Raw. Rhea Ripley ha aperto lo show con l’intenzione di confrontarsi direttamente con le Kabuki Warriors. IYO SKY è però intervenuta, ammettendo che la Ripley aveva ragione su Asuka e Kairi, ma sottolineando come per lei rimangano ancora famiglia: “Non volevo che accadesse questo, sono ancora la mia famiglia”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: arricchisce - card
AEW: La card di All In si arricchisce, annunciato match tra FTR e Outrunners a Zero Hour
! Questo Natale, sorprendi i tuoi cari con un regalo unico e speciale: la passione per la danza! Scegli tra le nostre fantastiche card promozionali e fai vivere l'emozione che solo la danza sa dare. Che si tratti di un a - facebook.com Vai su Facebook
WWE: La card di Crown Jewel si arricchisce con un match femminile - La WWE nelle scorse ore, ha annunciato un nuovo incontro per Crown Jewel, saranno protagoniste 4 stelle femminili ... Da spaziowrestling.it
WWE: Trapelata la card di Crown Jewel 2025 *SPOILER* - In questi minuti, è trapelata quella che potrebbe essere la card completa del prossimo PLE della WWE, ovvero, Crown Jewel ... Lo riporta spaziowrestling.it