WWE | Si arricchisce la card di Crown Jewel ufficiale un tag team match

La WWE ha confermato durante l’ultima puntata di Raw che IYO SKY e Rhea Ripley faranno coppia l’11 ottobre a Perth, in Australia, per affrontare le Kabuki Warriors a Crown Jewel. L’annuncio arriva dopo il tradimento della scorsa settimana, quando Asuka e Kairi Sane hanno voltato le spalle alla loro ex compagna di stable. Tutta la tensione dell’opening di Raw. Rhea Ripley ha aperto lo show con l’intenzione di confrontarsi direttamente con le Kabuki Warriors. IYO SKY è però intervenuta, ammettendo che la Ripley aveva ragione su Asuka e Kairi, ma sottolineando come per lei rimangano ancora famiglia: “Non volevo che accadesse questo, sono ancora la mia famiglia”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

