WWE | Seth Rollins e Cody Rhodes scontro verbale infuocato a RAW prima di Crown Jewel
La puntata di RAW di ieri sera ha offerto un momento di altissima tensione in vista di Crown Jewel. Protagonisti assoluti della serata sono stati Seth Rollins e Cody Rhodes, che si sono ritrovati faccia a faccia sul ring in un confronto verbale acceso e senza filtri. L’atmosfera si è infiammata quando la musica di Seth Rollins ha risuonato nell’arena. “The Visionary” ha fatto il suo ingresso tra i cori del pubblico, e una volta sul ring, Seth ha preso il microfono e ha subito puntato l’attenzione sul suo match a Crown Jewel contro Cody Rhodes. Rollins e Rhodes pronti a definire i prossimi vent’anni della WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: seth - rollins
WWE: Seth Rollins si infortuna a Saturday Night’s Main Event, si teme lungo stop
WWE: CM Punk campione per 5 minuti, incasso shock di Seth Rollins a SummerSlam
WWE: Ecco spiegata l’alleanza tra Seth Rollins e Bronson Reed
PAUL HEYMAN tradirà SETH ROLLINS per tornare con BROCK LESNAR? - facebook.com Vai su Facebook
WWE: Seth Rollins vs. Cody Rhodes, la bilancia penda da un solo lato - A Raw, Cody Rhodes ha ricordato a Seth Rollins che non è mai riuscito a batterlo nel 2022: a questo proposito, Chris Van Vliet ha rivelato una statistica più impetuosa. Secondo spaziowrestling.it
WWE: Seth Rollins vs. Cody Rhodes, l’atto IV ufficiale dopo Wrestlepalooza - Seth Rollins e Cody Rhodes lasciano Wrestlepalooza con i loro titoli e un grande match confermato per Crown Jewel ... Si legge su spaziowrestling.it