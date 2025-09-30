WWE | Seth Rollins e Cody Rhodes scontro verbale infuocato a RAW prima di Crown Jewel

La puntata di RAW di ieri sera ha offerto un momento di altissima tensione in vista di Crown Jewel. Protagonisti assoluti della serata sono stati Seth Rollins e Cody Rhodes, che si sono ritrovati faccia a faccia sul ring in un confronto verbale acceso e senza filtri. L’atmosfera si è infiammata quando la musica di Seth Rollins ha risuonato nell’arena. “The Visionary” ha fatto il suo ingresso tra i cori del pubblico, e una volta sul ring, Seth ha preso il microfono e ha subito puntato l’attenzione sul suo match a Crown Jewel contro Cody Rhodes. Rollins e Rhodes pronti a definire i prossimi vent’anni della WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

