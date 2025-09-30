WWE | Seth Rollins e Cody Rhodes scontro verbale infuocato a RAW prima di Crown Jewel

Zonawrestling.net | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La puntata di RAW di ieri sera ha offerto un momento di altissima tensione in vista di Crown Jewel. Protagonisti assoluti della serata sono stati Seth Rollins e Cody Rhodes, che si sono ritrovati faccia a faccia sul ring in un confronto verbale acceso e senza filtri. L’atmosfera si è infiammata quando la musica di Seth Rollins ha risuonato nell’arena. “The Visionary” ha fatto il suo ingresso tra i cori del pubblico, e una volta sul ring, Seth ha preso il microfono e ha subito puntato l’attenzione sul suo match a Crown Jewel contro Cody Rhodes. Rollins e Rhodes pronti a definire i prossimi vent’anni della WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

wwe seth rollins e cody rhodes scontro verbale infuocato a raw prima di crown jewel

© Zonawrestling.net - WWE: Seth Rollins e Cody Rhodes, scontro verbale infuocato a RAW prima di Crown Jewel

In questa notizia si parla di: seth - rollins

WWE: Seth Rollins si infortuna a Saturday Night’s Main Event, si teme lungo stop

WWE: CM Punk campione per 5 minuti, incasso shock di Seth Rollins a SummerSlam

WWE: Ecco spiegata l’alleanza tra Seth Rollins e Bronson Reed

wwe seth rollins codyWWE: Seth Rollins vs. Cody Rhodes, la bilancia penda da un solo lato - A Raw, Cody Rhodes ha ricordato a Seth Rollins che non è mai riuscito a batterlo nel 2022: a questo proposito, Chris Van Vliet ha rivelato una statistica più impetuosa. Secondo spaziowrestling.it

wwe seth rollins codyWWE: Seth Rollins vs. Cody Rhodes, l’atto IV ufficiale dopo Wrestlepalooza - Seth Rollins e Cody Rhodes lasciano Wrestlepalooza con i loro titoli e un grande match confermato per Crown Jewel ... Si legge su spaziowrestling.it

Cerca Video su questo argomento: Wwe Seth Rollins Cody