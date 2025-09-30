WWE | Roman Reigns torna a sorpresa e aiuta gli Usos a battere la Vision

Roman Reigns ha fatto il suo inaspettato ritorno durante il main event di RAW, intervenendo per aiutare gli Usos contro la Vision, incarnata dalla coppia formata da Bronson Reed e Bron Breakker. L’ Original Tribal Chief era assente dalla WWE da quasi quattro settimane, dopo il brutale attacco subito a Clash in Paris. Durante l’ultimo match della serata, mentre Jimmy e Jey Uso stavano affrontando Reed e Breakker in un Tornado Tag Team match, Reigns si è diretto verso il ring sotto lo sguardo sorpreso di Paul Heyman. Il quarantenne ha immediatamente scaraventato Breakker oltre la terza corda, per poi concentrarsi su Reed, principale autore del pestaggio di Parigin, colpendolo allo stomaco e alla schiena con una sedia prima di buttarlo fuori dal ring. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

