Robert Patrick, l'attore che ha dato il volto all'iconico T-1000 in Terminator 2: Il Giorno del Giudizio, crede fermamente che John Cena abbia le carte in regola per diventare il prossimo volto del Terminator. Questa sua convinzione non è nuova: Patrick l'ha rivelata in una recente intervista con Monopoly Events, spiegando di aver proposto l'idea al "GOAT" (Greatest of All Time) della WWE quasi vent'anni fa sul set di The Marine, film della WWE Studios del 2006. "Oh, l'ho detto a John già all'epoca, quando stavamo girando 'The Marine'," ha raccontato Patrick. "Gli dissi, 'potresti essere il prossimo Terminator, amico.

© Zonawrestling.net - WWE: Robert Patrick vede John Cena come il prossimo Terminator