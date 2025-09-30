WWE | L’evento NXT Invasion sotto accusa dalla comunità ebraica

La WWE si trova al centro di una controversia internazionale dopo l’annuncio di domenica scorsa di un evento speciale del brand NXT previsto per il 7 ottobre e intitolato “Invasion”. La comunità ebraica, attraverso il quotidiano israeliano Israel Hayom, ha espresso forte disappunto per quella che viene percepita come una scelta estremamente insensibile, considerando che il 7 ottobre coincide con l’anniversario degli attacchi di Hamas del 2023. Il programma dell’evento e i match previsti. L’evento NXT Invasion presenterà diversi “Survivor Series Style Match”, oltre a un incontro per i titoli di coppia tra gli Hardy Boyz e i DarkState. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: L’evento NXT “Invasion” sotto accusa dalla comunità ebraica

In questa notizia si parla di: invasion - sotto

Comunicato urgente: Gaza sotto attacco Continua l’invasione su vasta scala: raid aerei, artiglieria, droni e colonne corazzate stanno colpendo la popolazione civile di Gaza. Migliaia di persone fuggono tra esplosioni e fumo; secondo stime aggiornate, oltre 3 - facebook.com Vai su Facebook

Dopo tre anni di invasione, l’amore degli ucraini per la propria libertà e dignità resta più forte dei bombardamenti russi. Questo è ciò che succedeva sotto terra a Kyiv mentre Mosca lanciava quasi mille droni. - X Vai su X

WWE: Spoiler sulla presenza della TNA nella prossima puntata di NXT (30 Settembre) - Il Premium Live Event si terrà sabato 11 ottobre alla RAC Arena nella città di Perth in Australia. Si legge su spaziowrestling.it

WWE: Annunciato Invasion, il primo evento della faida tra NXT e TNA - Durante No Mercy la WWE ha annunciato che NXT e TNA si affronteranno tra meno di due settimane in un nuovo show: Invasion ... Lo riporta spaziowrestling.it