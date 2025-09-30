WWE | L’evento NXT Invasion sotto accusa dalla comunità ebraica

La WWE si trova al centro di una controversia internazionale dopo l’annuncio di domenica scorsa di un evento speciale del brand NXT previsto per il 7 ottobre e intitolato “Invasion”. La comunità ebraica, attraverso il quotidiano israeliano Israel Hayom, ha espresso forte disappunto per quella che viene percepita come una scelta estremamente insensibile, considerando che il 7 ottobre coincide con l’anniversario degli attacchi di Hamas del 2023. Il programma dell’evento e i match previsti. L’evento NXT Invasion presenterà diversi “Survivor Series Style Match”, oltre a un incontro per i titoli di coppia tra gli Hardy Boyz e i DarkState. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

