WWE | Il Judgment Day trionfa con Raquel ma Bayley e Lyra uniscono le forze

A Monday Night Raw è andato in scena un duro scontro singolo tra Bayley e Raquel Rodriguez, accompagnata dall’ombra del Judgment Day. Bayley & Wade Barrett hug again. #WWERAW pic.twitter.com4dxmkFjkF2 — The Movement – Pro Wrestling (@TheMovementXx) September 29, 2025 Il match si apre con Bayley che prova a controllare Raquel con una presa alla vita e una Side Head Lock, ma la potenza dell’avversaria si fa subito sentire: Raquel resiste e la spinge via. Bayley reagisce con pugni e un tentativo di Crossbody, ma viene catturata al volo. Con delle gomitate riesce a liberarsi e a tentare un ribaltamento nell’angolo, ma la spallata devastante di Raquel la mette al tappeto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

