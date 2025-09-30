Edris Enofé ha annunciato oggi il suo addio alla WWE, unendosi alla lista di talenti che hanno lasciato la compagnia nelle ultime settimane dopo Andrade e Jazmyn Nyx. Il wrestler ha pubblicato un video sui social media per comunicare una decisione che, a suo dire, stava meditando da molto tempo. L’addio di Enofé dopo quattro anni in WWE. “A partire da oggi lascerò ufficialmente la WWE. È una decisione a cui ho pensato per molto tempo e ho deciso di seguire il mio istinto. Detto questo, negli ultimi quattro anni ho avuto la possibilità di incontrare e lavorare con persone incredibili: dai wrestler agli arbitri, dal team creativo allo staff medico e ovviamente tutti gli allenatori che hanno dedicato così tanto tempo ed energie per farmi migliorare. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Edris Enofé lascia la compagnia, l’annuncio del talento di NXT