WWE | Edris Enofé lascia la compagnia l’annuncio del talento di NXT
Edris Enofé ha annunciato oggi il suo addio alla WWE, unendosi alla lista di talenti che hanno lasciato la compagnia nelle ultime settimane dopo Andrade e Jazmyn Nyx. Il wrestler ha pubblicato un video sui social media per comunicare una decisione che, a suo dire, stava meditando da molto tempo. L'addio di Enofé dopo quattro anni in WWE. "A partire da oggi lascerò ufficialmente la WWE. È una decisione a cui ho pensato per molto tempo e ho deciso di seguire il mio istinto. Detto questo, negli ultimi quattro anni ho avuto la possibilità di incontrare e lavorare con persone incredibili: dai wrestler agli arbitri, dal team creativo allo staff medico e ovviamente tutti gli allenatori che hanno dedicato così tanto tempo ed energie per farmi migliorare.