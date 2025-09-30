La frattura tra Dominik Mysterio e il Judgment Day, in particolare Fin Balor, non riesce a rinsaldarsi e ormai da diversi mesi ci sono dissapori tra i due fino ad ora mascherati dai successi e dalle cinture conquistate dalla fazione. La scorsa settimana JD McDonagh ha accettato di fare il lavoro sporco per Dominik andando ad affrontare Rusev, proclamatosi primo sfidante al titolo Intercontinentale, ma nel momento in cui l’irlandese è andato in difficoltà Dominik è rimasto imbambolato ed è dovuto intervenire Balor per salvare l’amico. Una non reazione di Dominik che ha fatto infuriare i compagni del JD che questa notte dopo averlo accompagnato fino al ring, hanno fatto poi rientro nel backstage prima del match contro Rusev. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Dirty Dom sa cavarsela da solo, basta un trucco dello zio Eddie per battere Rusev