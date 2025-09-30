WWE | Cambio di strategia il caso Jazmyn Nyx svela le nuove politiche sui contratti

L’uscita di Jazmyn Nyx dalla WWE aveva lasciato molti fan perplessi, ma ora il quadro di ciò che è accaduto dietro le quinte appare più chiaro. L’ex membro delle Fatal Influence ha recentemente rivelato di aver rifiutato un contratto da circa 75.000 dollari all’anno, e Sean Ross Sapp di Fightful Select ha fornito ulteriori dettagli durante una sessione di Q&A. Contratti in evoluzione: Cosa rivela l’uscita di Jazmyn Nyx dalla WWE. Alla domanda sul perché la WWE non avesse aumentato l’offerta, vista la sua crescente popolarità, Sapp ha spiegato che quella cifra non rappresentava necessariamente il compenso finale, ma soltanto la base di partenza: “Non mi è stata data una motivazione precisa, se non un accenno al fatto che il contratto sarebbe ‘partito’ da quella cifra, con la possibilità di salire. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

