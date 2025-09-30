World of Warcraft | diretta speciale su Midnight e Q&A con gli sviluppatori l’1 ottobre

Blizzard ha annunciato una diretta speciale dedicata a Midnight, la prossima espansione di World of Warcraft e parte della Saga dell’Anima del Mondo. L’appuntamento è fissato per martedì 1 ottobre alle 18:00 sui canali ufficiali YouTube e Twitch di WoW. Durante la trasmissione verranno svelati nuovi dettagli su Midnight, con il team pronto a condividere aggiornamenti in vista delle prossime fasi di testing pubblico. Subito dopo, si terrà una sessione di Q&A in diretta con Ion Hazzikostas (game director senior), Paul Kubit (associate game director), Maria Hamilton (direttrice della progettazione) e il community manager Randy Jordan. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - World of Warcraft: diretta speciale su Midnight e Q&A con gli sviluppatori l’1 ottobre

Warcraft sta per compiere 30 anni e festeggerà con una diretta speciale - Blizzard ha annunciato il Warcraft Direct, un evento online previsto per il 13 novembre alle 19:00 per celebrare i 30 anni della serie Warcraft. Da tomshw.it

World of Warcraft: Mists of Pandaria Classic si espande con l'update Landfall - Gli esploratori delle lande digitali di Mists of Pandaria Classic di World of Warcraft accolgono Landfall: ecco tutte le novità dell'ultimo aggiornamento ... Riporta msn.com