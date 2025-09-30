Workshop di cesteria a Pontedera

Pisatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo appuntamento con la creatività da VIVO!Venerdì 3 ottobre ritorna il workshop di cesteria "Crea il tuo cestino" con Laura Mazzoni de @icestidiettaDurante questo laboratorio imparerai le basi di un antico mestiere che si sta perdendo: la cesteria.Un rilassante e soddisfacente hobby creativo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: workshop - cesteria

Cerca Video su questo argomento: Workshop Cesteria Pontedera