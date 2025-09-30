windtre business scelto da renauto per la fornitura di soluzioni di cybersecurity evolute

ROMA – Nel contesto attuale, la cybersicurezza rappresenta un aspetto fondamentale per le imprese di tutti i settori, anche in ambiti come il retail. In questo scenario, Renauto spa, realtà di primo piano del settore automotive del Sud Italia, ha scelto WindTre Business per la fornitura di soluzioni di Cybersecurity evolute, per garantire la protezione continua dei propri sistemi informatici. Il servizio si basa su un modello di Managed Detection & Response (MDR), che combina tecnologie best in class e competenze specialistiche per rilevare, analizzare e neutralizzare le minacce informatiche in tempo reale e garantire la continuità di business e la sicurezza dei dati sia aziendali che dei clienti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

