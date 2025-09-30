WII GC Swiss v0.6r1957 | L’ultimo aggiornamento del coltellino svizzero per GameCube

La scena homebrew del Nintendo GameCube non si ferma mai, e Swiss, il tool definitivo per gli appassionati della console di Nintendo, continua a evolversi con aggiornamenti costanti. L’ultima release, la v0.6r1957, da Extrems, porta con sé una lunga serie di correzioni, miglioramenti e nuove funzionalità che affinano ulteriormente questa utility già straordinaria. Per chi non lo conoscesse, Swiss è come un coltellino svizzero per il GameCube: un’unica applicazione che permette di caricare homebrew da una vastissima gamma di dispositivi, emulare componenti hardware e offrire servizi avanzati per i giocatori moderni. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net