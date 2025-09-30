WhatsApp lancia l’incognito | addio occhi indiscreti Scopri come funziona

WhatsApp prepara una rivoluzione per la privacy: ecco cosa sta per cambiare nelle tue conversazioni. Milioni di utenti in tutto il mondo utilizzano quotidianamente WhatsApp per comunicare, condividere momenti e, sempre più spesso, interagire con l’intelligenza artificiale integrata nella piattaforma. Eppure, dietro questa apparente normalità, si nasconde una questione che sta facendo riflettere sempre più persone: cosa succede realmente ai nostri messaggi quando chattiamo con Meta AI? La crescente preoccupazione per la privacy digitale ha portato molti a chiedersi se le proprie conversazioni con l’assistente virtuale vengano archiviate, analizzate o utilizzate per scopi che vanno oltre la semplice interazione. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - WhatsApp lancia l’incognito: addio occhi indiscreti. Scopri come funziona

In questa notizia si parla di: whatsapp - lancia

La Russia lancia Max, il rimpiazzo di WhatsApp già obbligatorio per tutti i dispositivi

Meta lancia la traduzione istantanea dei messaggi su WhatsApp: inizialmente 19 lingue su iPhone e 6 su Android. Una novità che abbatte le barriere linguistiche e tutela la privacy ? https://l.euronews.com/gDRS - facebook.com Vai su Facebook

WhatsApp lancia la traduzione dei messaggi su iPhone - X Vai su X

WhatsApp Android Beta: addio ai numeri di telefono? In arrivo la ricerca dei contatti tramite username - All'interno della versione Beta Android di WhatsApp è stata riscontrata una novità già presente e molto apprezzata in Telegram: la ricerca dei contatti tramite username. Riporta multiplayer.it

Addio Catene di Sant’Antonio, WhatsApp testa una funzione per frenare le fake news con Meta AI - Meta sta lavorando a una funzione su WhatsApp che permette di verificare disinformazione e fake news che arrivano in chat, in tempo reale e senza uscire dall'app. Come scrive repubblica.it