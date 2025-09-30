We for Peace | cultura impresa e creatività insieme per costruire un futuro di pace

Unire mondi solo apparentemente distanti — cultura, educazione, impresa e comunità — per affrontare la sfida più urgente del nostro tempo: costruire percorsi reali di pace, inclusione e responsabilità sociale. È con questa visione che nasce We for Peace, progetto promosso dal Rotary Club Varedo e del Seveso in sinergia con i Rotary Club del Gruppo Brianza 2: Varedo e del Seveso, Merate, Meda, Colli Briantei, Seregno Desio e Carate Brianza; in sinergia con Rotaract Brianza Nord, Rotaract Merate. L’iniziativa, che gode di importanti patrocini culturali: Rotary Distretto 2042, Assosinderesi, Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” dell’Università di Padova, The Otto and Fran Walter Rotary Peace Center at Bahçe?ehir University e GIDPHRDA – Gruppo Intersettoriale Direttori del Personale, si propone come un vero e proprio laboratorio di dialogo e responsabilità condivisa. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

