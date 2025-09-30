Wayward – Ribelli | la spiegazione del finale della serie Netflix

Wayward – Ribelli di Netflix racconta una storia immaginaria ispirata all’esperienza reale del tormentato mondo degli adolescenti, con un finale tanto positivo quanto tragico. Ambientato nel 2003, la serie vede due ragazze adolescenti di nome Abbie e Leila finire nei guai a scuola e fumare marijuana, spingendo il preside a suggerire la “scuola terapeutica” chiamata Tall Pines Academy come soluzione ai loro problemi comportamentali. I genitori di Abbie accettano, permettendo alla scuola di rapire la loro figlia e portarla in quello che posso solo descrivere come l’inferno sulla terra. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: wayward - ribelli

Wayward - Ribelli si candida a serie Netflix più insolita e inquietante dell'anno, con una Toni Collette cattiva come non mai

Wayward - Ribelli: la nuova serie crime thriller di Netflix, trama e quando esce

Wayward ribelli: trama, cast e location della serie Netflix

Troppi temi, troppi personaggi, troppe storie. Tanta confusione, tanta indecisione. Suggestive premesse rimaste in superficie e una Toni Collette sprecata. Questa è Wayward: Ribelli, in streaming su Netflix. - facebook.com Vai su Facebook

Da oggi è disponibile su #Netflix la miniserie thriller #Wayward - Ribelli con #ToniCollette: http://emozionialcinema.it/2025/09/wayward-ribelli-dal-25-settembre-su.html… - X Vai su X

Wayward Ribelli: trama, cast, finale, dove è girata la serie tv in onda su Netflix - Wayward Ribelli serie tv, thriller psicologico Netflix. Come scrive maridacaterini.it

Wayward – Ribelli: la spiegazione del finale e del rito che trasforma il trauma in obbedienza - l finale di Wayward – Ribelli è inquietante e simbolico: fuga, traumi, culti e un neonato condiviso. Da msn.com