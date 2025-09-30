Washington e Pechino testano nuovi canali di dialogo militare Ecco come

Formiche.net | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La delegazione bipartisan del Congresso americano di cui si era parlato su la scorsa settimana su “ Indo-Pacific Salad ” ha concluso la visita di cinque giorni in Cina, la prima dal 2019, con segnali di una possibile apertura di Pechino a rafforzare le comunicazioni militari con Washington. La missione — guidata da Adam Smith, capogruppo democratico nella Commissione Forze Armate della Camera, insieme ai deputati Ro Khanna, Chrissy Houlahan e al repubblicano Michael Baumgartner — ha incontrato il ministro della Difesa cinese, Dong Jun. Al centro dei colloqui, la necessità di ridurre i rischi di incidenti e incomprensioni nell’Indo-Pacifico, in particolare nello Stretto di Taiwan e nel Mar Cinese Meridionale. 🔗 Leggi su Formiche.net

washington e pechino testano nuovi canali di dialogo militare ecco come

© Formiche.net - Washington e Pechino testano nuovi canali di dialogo militare. Ecco come

In questa notizia si parla di: washington - pechino

Il caso Xu Zewei, prigioniero delle alleanze: il delicato equilibrismo di Roma tra Washington e Pechino

Indoeuropa, la terza via commerciale lontana da Washington e da Pechino

Guerra Thailandia – Cambogia, Washington e Pechino dietro i due eserciti

washington pechino testano nuoviWashington e Pechino testano nuovi canali di dialogo militare. Ecco come - La delegazione bipartisan del Congresso americano di cui si era parlato su la scorsa settimana su “Indo- Scrive formiche.net

washington pechino testano nuoviLa Nvidia cinese per i chip made in USA. Pechino impone alle sue Big Tech di non usarli più - Entra nel vivo la strategia di Pechino di affrancamento dai semiconduttori ad alto potenziale per l'AI. Riporta startupitalia.eu

Cerca Video su questo argomento: Washington Pechino Testano Nuovi