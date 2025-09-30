La delegazione bipartisan del Congresso americano di cui si era parlato su la scorsa settimana su “ Indo-Pacific Salad ” ha concluso la visita di cinque giorni in Cina, la prima dal 2019, con segnali di una possibile apertura di Pechino a rafforzare le comunicazioni militari con Washington. La missione — guidata da Adam Smith, capogruppo democratico nella Commissione Forze Armate della Camera, insieme ai deputati Ro Khanna, Chrissy Houlahan e al repubblicano Michael Baumgartner — ha incontrato il ministro della Difesa cinese, Dong Jun. Al centro dei colloqui, la necessità di ridurre i rischi di incidenti e incomprensioni nell’Indo-Pacifico, in particolare nello Stretto di Taiwan e nel Mar Cinese Meridionale. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Washington e Pechino testano nuovi canali di dialogo militare. Ecco come