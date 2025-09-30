' Vuoti a rendere' il M5s salva il Pd | approvata delibera su case vuote maggioranza spaccata

Torinotoday.it | 30 set 2025

Il Consiglio comunale di ieri pomeriggio, 29 settembre, era stato annunciato come agitato, così si è rivelato. Non tanto per la sortita dei ProPal ma per la tensione determinata dal trascinamento della delibera di iniziativa popolare 'Vuoti a rendere', che ha contraddistinto diversi Consigli e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

