Vuole entrare al pronto soccorso per andare in bagno e si scaglia contro gli infermieri | arrestata

Lanazione.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Terni, 30 settembre 2025 - Ora è in attesa del giudizio di merito   la donna che nei giorni scorsi aveva aggredito un infermiere del pronto soccorso dell' ospedale di Terni, allungando la lista delle aggressioni a danno del personale sanitario. Negli ultimi giorni si sono verificati ripetute aggressioni al personale sanitario dell’ospedale di Pontedera I carabinieri hanno arrestato una 32enne italiana per lesioni al personale sanitario e resistenza a pubblico ufficiale. I militari dell'Arma sono intervenuti al Santa Maria   dopo la segnalazione al 112.  Per lei l’attesa al pronto soccorso è troppo lunga: urla e caos, denuncia una donna Veniva richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, in quanto una donna, in evidente stato di agitazione, voleva entrare all'interno del pronto soccorso per andare in bagno e, al diniego degli operatori aveva iniziato a inveire e a prendere a calci gli arredi  dell'ospedale, colpendo a testate porte e vetrate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

