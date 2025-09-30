Vuelle su il sipario contro un rivale storico Oggi c’è Livorno per il gran debutto all’Arena
Scusate il ritardo. Dieci giorni dopo la disputa della prima giornata del campionato di serie A2, finalmente è arrivato anche per la Vuelle il momento di scendere in campo: stasera (palla a due alle 20.30) i biancorossi ricevono sul parquet di casa la Libertas Livorno, avversario storico nel panorama cestistico italiano, con l’ex Ariel Filloy ancora in prima linea nonostante le 38 primavere. La curiosità è tanta fra i tifosi pesaresi, molti dei quali non hanno ancora visto all’opera il nuovo americano, Kay Felder, che ha debuttato in amichevole a Senigallia. La fasciatura al dito, con cui si è presentato a vedere la partita del Bramante sabato sera, aveva messo in allarme la tifoseria tutti, ma il club assicura che il play non ha problemi e sarà regolarmente presente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
