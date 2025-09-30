Von der Leyen | L' Ucraina resiste sul campo di battaglia – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 30 settembre 2025 "Sono passati ormai tre anni e sette mesi da quando la Russia ha invaso l'Ucraina. L'Ucraina continua a resistere sul campo di battaglia, non cedendo praticamente alcun territorio quest'anno. È impressionante." Così la Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen durante una conferenza stampa con il Segretario Generale della Nato Mark Rutte. ourtesy: Telegram Zelensky onte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

