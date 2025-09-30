Von der Leyen | Compito dell' Ue è preservare la pace – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 30 settembre 2025 “Preservare la pace è sempre stato un compito fondamentale dell'Unione Europea. Certamente, nel corso degli anni lo strumento è cambiato, ma l'obiettivo è sempre lo stesso. E sono passati ormai tre anni e sette mesi da quando la Russia ha invaso l'Ucraina.” Così la Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen durante una conferenza stampa con il Segretario Generale della Nato Mark Rutte. ourtesy: Telegram Zelensky onte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

