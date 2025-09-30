Von der Leyen bolla il piano di Trump | Ue pronta a contribuire

Ildifforme.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quel piano in 20 punti stilato come una lista della spesa per la ricostruzione di Gaza ha ricevuto prima l’approvazione del premier israeliano, Benjamin Netanyahu, poi l’ok istituzionale dell’Unione europea. Il lascia passare europeo arriva per voce di Ursula von der Leyen che riferisce come l’Ue accolga con favore l’impegno del presidente a stelle e . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

von der leyen bolla il piano di trump ue pronta a contribuire

© Ildifforme.it - Von der Leyen bolla il piano di Trump: “Ue pronta a contribuire”

In questa notizia si parla di: leyen - bolla

Si vota la sfiducia per la von der Leyen: e lei, in maniera assurda, bolla come "amici di Putin" quelli che la contestano

von der leyen bollaUrsula von der Leyen: la nostra via all’IA - Dove si farà il punto sulle opportunità per l’Europa nella corsa globale ... Secondo repubblica.it

von der leyen bolla"Giù le mani dai fondi di coesione". - E affondare l’Europa delle Regioni è un colpo alla credibilità dell’Unione”. Riporta lospiffero.com

Cerca Video su questo argomento: Von Der Leyen Bolla