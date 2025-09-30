Von der Leyen | Azione decisa Ue può portare svolta a conflitto in Ucraina – Il video

Open.online | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Bruxelles, 30 settembre 2025 “Credo fermamente che siamo in un momento in cui un'azione decisa da parte nostra può portare a una svolta in questo conflitto.” Così la Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen durante una conferenza stampa con il Segretario Generale della Nato Mark Rutte. Courtesy: Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: leyen - azione

von der leyen azioneVon der Leyen: Azione decisa Ue può portare svolta a conflitto in Ucraina - “Credo fermamente che siamo in un momento in cui un'azione decisa da parte nostra può portare a una svolta in questo conflitto. Da ilgiornale.it

von der leyen azioneVon der Leyen: Azione decisa Ue può portare svolta a conflitto in Ucraina – Il video - (Agenzia Vista) Bruxelles, 30 settembre 2025 “Credo fermamente che siamo in un momento in cui un'azione decisa da parte nostra può portare a una svolta in questo conflitto. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Von Der Leyen Azione