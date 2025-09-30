Von der Leyen | Azione decisa Ue può portare svolta a conflitto in Ucraina – Il video
(Agenzia Vista) Bruxelles, 30 settembre 2025 “Credo fermamente che siamo in un momento in cui un'azione decisa da parte nostra può portare a una svolta in questo conflitto.” Così la Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen durante una conferenza stampa con il Segretario Generale della Nato Mark Rutte. Courtesy: Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
