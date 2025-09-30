Voltana vende un’auto e non riceve i soldi | scopre la truffa online e la Polizia blocca il nuovo acquirente

A Ravenna la Polizia ha sequestrato un'auto e fermato un uomo per truffa: tentava di rivendere il veicolo sottratto con bonifici falsi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Voltana, vende un’auto e non riceve i soldi: scopre la truffa online e la Polizia blocca il nuovo acquirente

