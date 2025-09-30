Voltana vende un’auto e non riceve i soldi | scopre la truffa online e la Polizia blocca il nuovo acquirente

Notizie.virgilio.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ravenna la Polizia ha sequestrato un'auto e fermato un uomo per truffa: tentava di rivendere il veicolo sottratto con bonifici falsi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

voltana vende un8217auto e non riceve i soldi scopre la truffa online e la polizia blocca il nuovo acquirente

© Notizie.virgilio.it - Voltana, vende un’auto e non riceve i soldi: scopre la truffa online e la Polizia blocca il nuovo acquirente

In questa notizia si parla di: voltana - vende

Voltana, vende un’auto e non riceve i soldi: scopre la truffa online e la Polizia blocca il nuovo acquirente - A Ravenna la Polizia ha sequestrato un'auto e fermato un uomo per truffa: tentava di rivendere il veicolo sottratto con bonifici falsi. Riporta virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Voltana Vende Un8217auto Riceve