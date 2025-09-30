Volpe trovata morta ipotesi avvelenamento | ora c' è paura per cani e gatti
Una carcassa di volpe è stata rinvenuta nelle campagne tra Padenghe e Soiano e recuperata dalla Polizia provinciale. La scoperta nei giorni scorsi, in zona in zona Levrini: alcuni passanti hanno avvistato l'animale ormai morto e hanno lanciato l'allarme. La carcassa, già in stato di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
In questa notizia si parla di: volpe - trovata
Libera la volpe trovata nel teatro di Ferrara: “È tornata nelle sue campagne”
Volpe trovata in fin di vita nel catrame: ora il salto verso la libertà
La Volpe e il ''Burro'' - facebook.com Vai su Facebook