Volo bipartisan per Lamezia Terme | Meloni e Schlein sullo stesso aereo

AGI - Un  volo  ' bipartisan ' per  Lamezia Terme: a bordo la  presidente del Consiglio,  Giorgia Meloni, con il  vicepremier Antonio Tajani  e, in file diverse, la  segretaria del Partito Democratico,  Elly Schlein, e gli esponenti  Avs Nicola Fratoianni  e  Angelo Bonelli. A confermare la  presenza  sull' aereo  diretto a  Lamezia Terme  sono  fonti parlamentari  di due partiti. Tutti diretti in  Calabria  per partecipare a  iniziative elettorali  in vista del  voto  di domenica e lunedì. 🔗 Leggi su Agi.it

