Volo bipartisan per Lamezia Terme | Meloni e Schlein sullo stesso aereo

AGI - Un volo ' bipartisan ' per Lamezia Terme: a bordo la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con il vicepremier Antonio Tajani e, in file diverse, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, e gli esponenti Avs Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. A confermare la presenza sull' aereo diretto a Lamezia Terme sono fonti parlamentari di due partiti. Tutti diretti in Calabria per partecipare a iniziative elettorali in vista del voto di domenica e lunedì. 🔗 Leggi su Agi.it

