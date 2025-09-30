Volo bipartisan per Lamezia Terme | Meloni e Schlein sullo stesso aereo
AGI - Un volo ' bipartisan ' per Lamezia Terme: a bordo la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con il vicepremier Antonio Tajani e, in file diverse, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, e gli esponenti Avs Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. A confermare la presenza sull' aereo diretto a Lamezia Terme sono fonti parlamentari di due partiti. Tutti diretti in Calabria per partecipare a iniziative elettorali in vista del voto di domenica e lunedì. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: volo - bipartisan
AEREO LAMEZIA TERME-BERLINO: TERRORE SUL VOLO/ Eurowings: “Ecco cos’è successo” - Paura, a dir poco, questo pomeriggio sul volo Eurowings da Lamezia Terme a Berlino: durante la fase di atterraggio nella capitale tedesca, un Airbus 319 della compagnia low- ilsussidiario.net scrive
Paura sul volo Lamezia Terme-Berlino: 8 feriti, grave una donna. Due italiani portati in ospedale - cost tedesca Eurowings è stato coinvolto da turbolenze questo pomeriggio all'aeroporto di Berlino- Da corriereadriatico.it