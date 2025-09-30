Volo bipartisan per Lamezia Terme | Meloni e Schlein sullo stesso aereo

Agi.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Un  volo  ' bipartisan ' per  Lamezia Terme: a bordo la  presidente del Consiglio,  Giorgia Meloni, con il  vicepremier Antonio Tajani  e, in file diverse, la  segretaria del Partito Democratico,  Elly Schlein, e gli esponenti  Avs Nicola Fratoianni  e  Angelo Bonelli. A confermare la  presenza  sull' aereo  diretto a  Lamezia Terme  sono  fonti parlamentari  di due partiti. Tutti diretti in  Calabria  per partecipare a  iniziative elettorali  in vista del  voto  di domenica e lunedì. 🔗 Leggi su Agi.it

volo bipartisan per lamezia terme meloni e schlein sullo stesso aereo

© Agi.it - Volo bipartisan per Lamezia Terme: Meloni e Schlein sullo stesso aereo

In questa notizia si parla di: volo - bipartisan

Volo bipartisan per Lamezia Terme: Meloni e Schlein sullo stesso aereo

Volo ‘bipartisan’ verso la Calabria, Meloni e Schlein insieme ad alta quota

Volo bipartisan per Lamezia Terme: Meloni e Schlein sullo stesso aereo

Volo bipartisan per Lamezia Terme: Meloni e Schlein sullo stesso aereo, ecco che cosa si sono dette - Sul volo per la Calabria anche il ministro Tajani e i leader dell’opposizione Fratoianni e Bonelli. Secondo affaritaliani.it

volo bipartisan lamezia termeMeloni, Schlein e gli altri leader sullo stesso volo per Lamezia: la campagna elettorale per le Regionali in Calabria si accende - Campagna elettorale agli sgoccioli in Calabria, dove si vota domenica e lunedì 5 e 6 ottobre 2025 per il rinnovo del Consiglio regionale dopo le dimissioni anticipate di Roberto Occhiuto. Riporta tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Volo Bipartisan Lamezia Terme