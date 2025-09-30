Volo bipartisan per Lamezia Terme | Meloni e Schlein sullo stesso aereo

AGI - Un volo ' bipartisan ' per Lamezia Terme: a bordo la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con il vicepremier Antonio Tajani e, in file diverse, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, e gli esponenti Avs Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. A confermare la presenza sull' aereo diretto a Lamezia Terme sono fonti parlamentari di due partiti. Tutti diretti in Calabria per partecipare a iniziative elettorali in vista del voto di domenica e lunedì. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Volo bipartisan per Lamezia Terme: Meloni e Schlein sullo stesso aereo

In questa notizia si parla di: volo - bipartisan

Volo bipartisan per Lamezia Terme: Meloni e Schlein sullo stesso aereo

Volo ‘bipartisan’ verso la Calabria, Meloni e Schlein insieme ad alta quota

Volo bipartisan per Lamezia Terme: Meloni e Schlein sullo stesso aereo

Volo ‘bipartisan’ verso la Calabria, Meloni e Schlein insieme ad alta quota - X Vai su X

Volo 'bipartisan' verso la Calabria, Meloni e Schlein insieme ad alta quota Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

Volo bipartisan per Lamezia Terme: Meloni e Schlein sullo stesso aereo, ecco che cosa si sono dette - Sul volo per la Calabria anche il ministro Tajani e i leader dell’opposizione Fratoianni e Bonelli. Secondo affaritaliani.it

Meloni, Schlein e gli altri leader sullo stesso volo per Lamezia: la campagna elettorale per le Regionali in Calabria si accende - Campagna elettorale agli sgoccioli in Calabria, dove si vota domenica e lunedì 5 e 6 ottobre 2025 per il rinnovo del Consiglio regionale dopo le dimissioni anticipate di Roberto Occhiuto. Riporta tg.la7.it