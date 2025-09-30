Volley la Sir ha estratto gli abbonati per Supercoppa e Mondiale per Club

Perugiatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Sir Susa Scai Perugia si dimostra non solo vincente sul taraflex ma anche fuori. È avvenuta questo pomeriggio, al termine dell'allenamento (a cui hanno preso parte alcuni reduci dal mondiale come Ishikawa e Loser e i campioni Russo e Giannelli sono attesi a stretto giro di posta) ha estratto i. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: volley - estratto

volley sir ha estrattoVolley, la Sir ha estratto gli abbonati per Supercoppa e Mondiale per Club - Venti saranno i fortunati che potranno viaggiare con la squadra in vista per queste due competizioni. Come scrive perugiatoday.it

volley sir ha estrattoVolley. In viaggio con la Sir Perugia. Oggi il sorteggio degli abbonati - Fervono i preparativi, in casa Sir Susa Scai Perugia, per l’evento conclusivo del contest “Viaggia con la squadra”, ideato ... Da sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Volley Sir Ha Estratto