Volley la Sir ha estratto gli abbonati per Supercoppa e Mondiale per Club

La Sir Susa Scai Perugia si dimostra non solo vincente sul taraflex ma anche fuori. È avvenuta questo pomeriggio, al termine dell'allenamento (a cui hanno preso parte alcuni reduci dal mondiale come Ishikawa e Loser e i campioni Russo e Giannelli sono attesi a stretto giro di posta) ha estratto i. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it