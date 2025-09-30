volley ghizzani quinto posto al trofeo lavorenti

La Cip-Ghizzani si classifica al 5° posto al Trofeo Lavorenti. Non era importante il risultato quanto dare modo alla squadra di affiatarsi in campo, dati i nuovi ingressi. Motivo per cui tutte hanno avuto molto spazio nelle due giornate di torneo, girando le formazioni in tutti i modi possibili. Un’occasione per fare esperienza sul campo e dare modo all’allenatrice Pistolesi di conoscere ancora meglio le proprie giocatrici, mettendole anche in situazioni diverse da cui sono abituate. Inoltre è stata un’ottima occasione per vedere anche squadre contro cui andremo a confrontarci in campionato. Sabato, il primo giorno, la squadra ha subito due sconfitte, la prima contro Pontedera e la seconda contro Cecina (vincitrice del torneo); mentre domenica ha conquistato due vittorie contro, la prima contro Scandicci e la seconda nella finale 5°6° posto contro le padrone di casa del Livorno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

