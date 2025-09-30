Volley femminile tutte le italiane nelle rose dei club per la stagione 2025-2026

La Serie A1 femminile 20252026 è pronta a partire e, come sempre, il campionato più competitivo d’Europa si distingue anche per l’ampia presenza di giocatrici italiane. Campionesse affermate, azzurre reduci dai trionfi olimpici e mondiali, ma anche giovani promesse chiamate a farsi largo tra le protagoniste straniere: il torneo sarà una vetrina preziosa per valutare la profondità e la qualità del movimento tricolore. In ogni squadra, dal vertice fino alle neopromosse, le italiane rappresentano l’ossatura indispensabile, garantendo equilibrio tecnico e continuità con il percorso delle Nazionali. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley femminile, tutte le italiane nelle rose dei club per la stagione 2025-2026

In questa notizia si parla di: volley - femminile

Italia-Polonia, semifinale Nations League volley femminile 2025: orario, programma, tv, streaming

LIVE Italia-Giappone 1-1, Universiadi volley femminile 2025 in DIRETTA: 21-25, le nipponiche vincono il secondo set

LIVE Italia-Algeria, Mondiali volley femminile U21 2025 in DIRETTA: le azzurrine cercano la seconda affermazione

NEW VIDEO! Guarda ora Novara - Scandicci All Mega Rallies in Final Courmayeur Cup | Lega Volley Femminile 25/26 - X Vai su X

Dopo il successo del volley femminile, anche la nazionale maschile di pallavolo si conferma campione del mondo, conquistando il titolo iridato nelle Filippine Un trionfo che porta con sé anche un orgoglio tutto ligure, il pallavolista genovese Luca Porro! “U - facebook.com Vai su Facebook

Gli azzurri del volley campioni del mondo rientrano in Italia: «Un'emozione incredibile, abbiamo realizzato un'impresa» VIDEO - Un mondiale così back to back è unico e siamo felicissimi di aver realizzato questa impresa. Da ilgazzettino.it

Dietro l’oro mondiale del volley c’è lo show della Serie A femminile: “Per restare in vetta ora servono interventi statali e federali” - Venerdì 26 settembre a Courmayeur è stata presentata la stagione 2025/26 del campionato italiano, il meglio che la pallavolo possa offrire a livello planetario. Si legge su ilfattoquotidiano.it