Volano gli stracci tra M5s e Pd Maiorino | Non sono parte della Flotilla
Altissima tensione tra M5s e Pd anche sul dossier Flotilla. I due partiti hanno dato vita a un botta e risposta al vetriolo nelle ultime ore, confermando le enormi differenze tra loro. Tutto è partito dal j’accuse di Alessandra Maiorino, senatrice pentastellata già nota per aver attaccato il ministro degli Esteri Antonio Tajani definendolo “prezzolato da Israele" in Aula a Palazzo Madama. Ebbene, la grillina ospite di “Coffee Break” (La 7) ha stroncato così l’iniziativa dem: “Gli esponenti del Pd non sono parte integrante della Flotilla, sono su una nave osservatrice di Arci". Come noto, sulle imbarcazioni dirette a Gaza per portare aiuti umanitari ci sono quattro parlamentari: Arturo Scotto e Annalisa Corrado del Pd, Benedetta Scuderi di Avs e Marco Croatti del M5s. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
