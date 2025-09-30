Voglia di una luce in più al proprio castano? Il balayage nocciola caldo o freddo che sia è la tecnica di colorazione più versatile di stagione

I l balayage nocciola è una delle opzioni di colore di capelli autunnali più chic, regalando nuovi riflessi ai capelli castani e biondi. I l balayage nocciola consente di creare un mix di sfumature, tra cui il caramello, ma anche il miele e a tratti anche il rosso. Perfetto per dare un tocco di luce, è ideale per schiarire le basi medio-scure. Jennifer Lopez irriconoscibile: capelli biondo platino e look rétro X Leggi anche › Capelli castani dorati: Kate e Melania Trump regine della tinta autunnale nei giardini di Windsor › Capelli mogano: scuro, chiaro, prugna, castano, rame. Le sfumature (e per chi) Balayage nocciola, per castani autunnali multisfaccettati. 🔗 Leggi su Iodonna.it

