Vlahovic Juventus | dall’Inghilterra rimbalzano nuove indiscrezioni sul futuro del numero 9 Cosa potrebbe accadere nei prossimi mesi secondo le ultime voci

Vlahovic Juventus: nuove indiscrezioni dall'Inghilterra sul futuro del centravanti serbo. Cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi per il 9. Un addio programmato, una cessione a gennaio per evitare la beffa del parametro zero. Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus sembra ormai scritto, e la destinazione più probabile è la Premier League. Come riportato da TNT Sports, l'attaccante serbo, in scadenza di contratto, potrebbe lasciare i bianconeri nella prossima finestra di mercato. L'assalto della Premier: United e Chelsea in prima fila. Nonostante un rinnovo che appare impossibile, il rendimento di Vlahovic in questo avvio di stagione è stato eccezionale.

