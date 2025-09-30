Vlahovic Juve Arrivabene torna sul suo colpo di mercato | Pentito di averlo preso? Mai in quel momento segnava a valanga! Oggi è cambiato in un aspetto

Vlahovic Juve, l’ex AD Arrivabene parla del serbo a Tuttosport: ne difende l’acquisto e analizza il suo percorso di crescita in bianconero. Una difesa a spada tratta, un attestato di stima che arriva direttamente da chi lo ha voluto e portato alla  Juve. L’ex Amministratore Delegato bianconero,  Maurizio Arrivabene, in una lunga intervista concessa a  Tuttosport, è tornato a parlare di  Dusan Vlahovic, difendendo con orgoglio la scelta di acquistarlo e analizzando il suo percorso di crescita a  Torino. Arrivabene Juve: l’orgoglio per la scelta Vlahovic. Alla domanda se si fosse mai pentito dell’oneroso investimento fatto per il centravanti serbo, la risposta di  Arrivabene  è stata secca e inequivocabile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

