Vladimir Putin prepara una nuova guerra | 300mila soldati e i tank migliori

Trecentomila soldati in più per prepararsi alla prossima guerra? Questo presunto nuovo reclutamento di massa, avvenuto in soli nove mesi, sarebbe finito sulle scrivanie della Nato a Bruxelles e su quelle di tutte le istituzioni europee. A redigere il rapporto, come si legge su  Repubblica,  l’Institute for the Study of War con sede a Washington. Il dato che colpisce di più è che dal primo gennaio al 15 settembre 2025, il ministero della Difesa russo ha firmato contratti di “assunzione” di nuove reclute per circa 292mila unità. Quasi 8mila a settimana. Dati senza precedenti.  Queste nuove reclute, però, non sarebbero state mandate sul campo in  Ucraina. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

