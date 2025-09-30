Vladimir Putin prepara una nuova guerra | 300mila soldati e i tank migliori

Trecentomila soldati in più per prepararsi alla prossima guerra? Questo presunto nuovo reclutamento di massa, avvenuto in soli nove mesi, sarebbe finito sulle scrivanie della Nato a Bruxelles e su quelle di tutte le istituzioni europee. A redigere il rapporto, come si legge su Repubblica, l’Institute for the Study of War con sede a Washington. Il dato che colpisce di più è che dal primo gennaio al 15 settembre 2025, il ministero della Difesa russo ha firmato contratti di “assunzione” di nuove reclute per circa 292mila unità. Quasi 8mila a settimana. Dati senza precedenti. Queste nuove reclute, però, non sarebbero state mandate sul campo in Ucraina. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Vladimir Putin prepara una nuova guerra: 300mila soldati (e i tank migliori)

«Sono rimasto impressionato dalle condizioni di Vladimir Putin». Ciclicamente si sono sparse le voci più disparate sullo stato di salute del presidente russo, tutte smentite dal Cremlino. Visto da vicino però il dittatore comunista deve aver

