Viviano va pazzo per un portiere in Serie A | È tra più decisivi

Da buon intenditore di portieri, Emiliano Viviano dice la sua sul miglior estremo difensore del campionato Chi meglio di Emiliano Viviano può esporsi sui portieri in Serie A. Solo da qualche mese, l’estremo difensore di Fiesole si è ritirato dal calcio giocato per intraprendere una nuova esperienza da opinionista, comunicatore e non solo. Ha giocato tanto nel campionato italiano, con importanti esperienze anche all’estero. Emiliano Viviano elogia il portiere della Roma (TvPlay) Dopo esser rimasto fedelmente sul carro di Gigio Donnarumma dal giorno zero e dopo aver confessato il suo amore incondizionato nei confronti di Gigi Buffon, considerato come il più forte portiere di tutti i tempi, Vivio si sbilancia anche sul portiere della Roma. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Viviano va pazzo per un portiere in Serie A: “È tra più decisivi”

