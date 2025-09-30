Emiliano Viviano non ha dubbi su quale sarà la posizione finale in classifica del Milan di Allegri: ecco dove piazza i rossoneri Il Milan raggiunge la vetta momentanea assieme al Napoli e la Roma. Subito dietro la Juventus, l’Atalanta e l’Inter che insegue dopo due passi falsi. Ma di una cosa è sicuro Emiliano Viviano. Uno dei posti Champions è praticamente già occupato dalla squadra di Allegri. Il Milan arriverà tra le prime posizioni in classifica (TvPlay) Infatti, con la vittoria sul Napoli, l’opinionista di TvPlay non ha più dubbi: “È un Milan di alto livello”. C’è ancora qualcosa da aggiustare, Allegri deve ovviamente lavorare ancora tanto per portare questa squadra ad un’eventuale vittoria. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Viviano già sicuro della posizione finale in classifica del Milan: “Non ho dubbi”