Vivere in 12 mq ammuffiti Quei palazzi della Roma bene dove le cantine sono già case
Cunicoli che si snodano su due rampe di scale sotto l’elegante ingresso principale. La plafoniera sul soffitto emana luce a intermittenza, mentre la finestrella sulla parete di fondo regala la penombra ad una parte del corridoio sul quale affacciano più di una decina di porte. Gli zerbini. 🔗 Leggi su Romatoday.it
