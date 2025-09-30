Vittuone è troppo forte Robbiano travolto Borghesi | Dobbiamo lavorare ancora tanto
Debutto in Serie B senza il sorriso per Robbiano, sconfitto per 72-53 a Vittuone. Non sono bastate le buone prestazioni di Giulia Marra, agile sotto i tabelloni, gli uno contro uno andati a buon fine di Angelica Sforza e due triple pesanti della diciannovenne Asia Galli per permettere alla squadra brianzola di fare lo sgambetto alle avversarie, sicuramente più pronte ed esperte. "In avvio di partita Vittuone ha subito fatto la voce grossa portandosi sul 10-2 - racconta coach Luca Borghesi (foto) -, abbiamo avuto una buona reazione e riordinando le idee abbiamo concluso in parità il primo quarto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
